Экс-замдиректора николаевского аэропорта получил 200 тысяч гривен «служебных» денег на аренду квартиры и ремонт машины

Максим Карпин Бывший заместитель директора КП «Международный аэропорт Николаев» Максим Карпин в 2017 году ежемесячно получал 18 тысяч гривен за аренду жилья.

Об этом заявил нынешний директор аэропорта Федор Барна, сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

«Бывшее руководство КП, в частности экс-заместитель директора «Николаевского международного аэропорта» Максим Карпин ежемесячно получал компенсацию за жилье в размере 18 тысяч гривен (всего эта сумма составила 144 тысячи гривен), а также ремонтировал свой арендованный автомобиль за деньги коммунального предприятия – 58 тысяч гривен», - процитировали в ОГА доклад Барны на балансовой комиссии.

- Это какие-то пентхаузы? Я не знаю, что там было, - сказал Барна о тратах Карпина.

По его словам, Карпин арендовал для своих нужд «Mercedes».

Напомним, что ранее глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что к самоубийству и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина могут быть причастны бывший директор аэропорта Михаил Галайко и его первый зам Максим Карпин.

Бывший директор аэропорта Михаил Галайко подозревается в попытке дать взятку главе Николаевской ОГА Алексею Савченко. Вечером 29 декабря Галайко вместе со своим первым заместителем Максимом Карпиным приехали в здание Николаевской ОГА с целью дать взятку Савченко. Галайко предложил Савченко 700 тысяч гривен за продление с ним трудовых отношений. Кроме того, еще 300 тысяч было у Карпина. Общая же сумма взятки была предложена в размере 2,5 миллионов гривен.