«Не за счет каждого из вас»: Порошенко пообещал обратиться в Кабмин, чтобы выделить на николаевский стадион 10-15 миллионов гривен

Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Николаев пообещал найти в государственном бюджете 10 - 15 миллионов гривен на запуск центрального стадиона в городе.

Об этом он заявил во время импровизированного совещания с первыми лицами горда в кафе «Атмосфера».

Так, мэр Александр Сенкевич рассказывая о нуждах города сообщил о том, что на проект строительства центрального стадиона не хватает порядка 20 миллионов гривен.

- План нашего стадиона, сейчас у нас зонируется новое поле для тренировок. Здесь мы планируем теннисный корт открыть, в общем в этом проекте не хватает около 20 миллионов с городского бюджета, которые мы сейчас перераспределяем на школы, крыши. Если это можно будет взять в ЕБРР (Европейский банк развития и реконстуркции, - ПН), или где-то еще, то мы сможем в этом году запустить его.

При этом глава государства отметил, что попробует найти деньги в государственном бюджете:

- 10 миллионов, я посмотрю, что мы можем сделать, - сообщил Порошенко.

Такой ответ не сильно обрадовал главу области Алексея Савченко, который попросил Президента «не отдавать все деньги городу, оставьте хоть что-то и области».

- Городской голова, которого мы поддерживаем - городской совет, областной совет... не за счет каждого из вас (николаевцев, - ПН), а за счет отельной позиции, я обращусь в правительство, чтобы для города Николаева отдельно выделили 10-15 миллионов, на проект развития центрального стадиона, - заявил Порошенко, после того как успокоил Савченко.

Напомним, что во время корректировки в проект решения «О местном бюджете города Николаева на 2018 год» депуататы городского совета выделили из специального фонда бюджета 6,6 миллионов гривен на продолжение работ по реконструкции футбольного поля Центрального стадиона по улице Спортивной1/1.