Президент Украины поручился решить проблему с кредитным траншем ЕБРР для Николаева на закупку транспорта

Президент Украины Петр Порошенко поручился решить проблему с аккредитацией кредита Европейского банка развития и реконструкции для Николаевского городского совета на приобретение общественного транспорта.

Об этом он заявил во время импровизированного совещания с первыми лицами горда в кафе «Атмосфера».

Так, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что у городского совета есть проблемы по аккредитации кредитного транша.

- Мэра на 25 число на встречу..., все вопросы надо решать или сегодня, или максимум послезавтра, на встрече. Все материалы: почему вас выбросили, кто препятствовал. Надо будет поддержать, чтобы возобновили кредитование средств Европейского банка развития и реконструкции городу Николаеву и подготовишь мое обращение в поддержку жителей..., - заявил Порошенко, обращаясь к своему помощнику.

В частности Сенкевич уточнил, что первый транш составляет около 10 миллионов евро.

Напомним, что вице-мэр Юрий Степанец заявлял, что Антон Турупалов (экс-вице-мэр по вопросам транспорта), который курировал вопрос получения кредита от Европейского инвестиционного банка на приобретение транспорта, отозвал письмо с согласованием 2,9 миллиона евро и попросил вместо них 10 миллионов евро, в результате чего банк принял отрицательное решение по запросу.

Также сообщалось, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) согласовал кредитный транш Николаевскому городскому совету на приобретение автобусов средней вместимости.