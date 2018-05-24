«Николаевводоканал» начал поиск подрядчика, который восстановит аварийный коллектор на улице Лесковой

ГКП «Николаевводоканал» 23 мая начало переговорную процедуру по отбору подрядчика для восстановления коллектора по улице Лесковая.

Об этом заявил вице-мэр Николаева Юрий Степанец, сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Напомним, что из-за газовой коррозии произошло внезапное разрушение коллектора по улице Лесковой. Из-за аварии на несколько дней пришлось ограничить водоснабжение и водоотвод для николаевцев, проживающих в этом районе. Также по временной схеме стоки были направлены в резервный коллектор.

На данный момент специалисты осуществляют гидравлическую и механическую прочистку аварийного участка коллектора и удаление почвы, это дает возможность обеспечить его пропускную способность. Кроме того, решается вопрос восстановления разрушенных канализационных сетей. Из резервного фонда города на аварийные работы выделили 2 миллиона гривен, кроме того, на внеочередной сессии городского совета депутаты приняли решение выделить из бюджета Николаева на эти цели еще 9,1 миллиона гривен.

В мэрии состоялось заседание штаба по ликвидации последствий аварии на канализационном коллекторе по улице Лесковая.

- Сегодня начинается переговорная процедура по определению подрядчика, который будет выполнять работы по ликвидации аварии на канализационном коллекторе по улице Лесковая. Ее проведет коммунальное предприятие «Николаевводоканал», - сказал Юрий Степанец.

Заместитель городского головы отметил, что в рамках восстановительных работ заменят разрушенный участок коллектора по улице Лесковая, от улицы Сидорчук до улицы Богородичная. Кроме того, подрядная организация также восстановит асфальтовое покрытие дороги, поврежденное в результате проведения земляных работ.