Николаевская область оказалась среди аутсайдеров в рейтинге социально-экономического развития за 2017 год

Николаевская область занимает 23-е место в мониторинге социально-экономического развития регионов за 2017 год.

Об этом сообщили в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ.

За год Николаевская область упала в рейтинге на четыре позиции. Ниже нее только Донецкая и Луганская области. Соседняя Одесская область также находится среди аутсайдеров (21-е место), Херсонская чуть выше, на 18-м месте.

В отраслевых рейтингах Николаевская область также пасет задних. В середине рейтинга регион только по экономической и социальной сплоченности – 13-е место (добавила 6 позиций по сравнению с 2017 годом). Ближе к лидерам Николаевская область только по возобновляемой энергетике и энергоэффективности – 6-е место (за год потеряли три позиции).

Напомним, что ранее главу Николаевской ОГА Алексея Савченко поставили на восьмое место в рейтинге губернаторов.