Крупнейшие лотерейные операторы выведены из санкционных списков против России

Лотерейные операторы М.С.Л. и «Патриот» выведены из санкционных списков.

Обновленные списки лиц, попавших под персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), обнародованы на сайте президента Украины.

Согласно документу, под санкции попали 1748 физических и 756 юридических лиц, тогда как год назад в списках было 1228 физических и 468 юридических лиц.

Как сообщает Интерфакс-Украина, в августе 2016 года новым владельцем ПрАО «Патриот» стал украинский банкир, бывший председатель правления Ощадбанка Александр Морозов.

Лотерейный оператор ООО М.С.Л. с 2015 года трижды оказывался включенным в санкционный список и активно оспаривал ограничение своей деятельности.

Основным собственником ООО М.С.Л., по данным компании, является Evolot Limited (Кипр), конечным бенефициаром - киприот Маркос Шиапанис, и компания не имеет «российских корней».

По данным компании, доля М.С.Л. на украинском рынке из-за действия санкций, упала с 80-85% в 2013 году до, примерно, 25% к лету 2017 года. Сеть точек продаж лотерей М.С.Л. - около 5 тыс.

Напомним, в ноябре 2016 года Аваков пообещал закрыть букмекерские конторы МСЛ и «Патриот»