Платежная система WebMoney попала под санкции СНБО

Электронная платежная система WebMoney внесена в санкционный список, утвержденый Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) 2 мая.

Об этом свидетельствую обновленные данные списка, обнародованные на сайте президента Украины.

Согласно указу президента №126/2018 от 14 мая, в санкционный список попали ООО «Вебмани.Ру» (Москва), ООО «ВМР» (Москва) и ООО «ВМ Трансфер ЛТД» (WM Transfer Ltd, Вильнюс). Санкции вводятся сроком на три года.

Указом предусмотрены ограничения в отношении этих компаний: блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Вводится запрет выдачи разрешений, лицензий НБУ на осуществление инвестиций за рубежом, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах за рубежом; прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства; запрет осуществления НБУ регистрации участника международной платежной системы, платежной организацией которой является нерезидент.

Интернет-провайдерам запрещается предоставление услуг по доступу к доменам, связанных с WebMoney.

Напомним, 18 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 2 мая 2018 года о внедрении новых санкций в отношении России.