На Николаевщине фирму подозревают в присвоении 1,3 миллиона гривен при ремонте школы и детсада «Теремок»

Прокуратура 17 мая начала уголовное производство в отношении фирмы по факту присвоения бюджетных средств при реконструкции детского сада «Теремок» и Казанковской общеобразовательной школы №1.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Управление капитального строительства Николаевской облгосадминистрации провело тендер на ремонт канализационной насосной станции и напорного коллектора детского сада и школы и заключило договор подряда с фирмой.

Общая стоимость работ составила 5,9 миллиона гривен, предприятию в июле 2017 года перечислили 1,3 миллиона гривен. В дальнейшем указанный договор сторонами расторгнут из-за отсутствия у подрядчика лицензии на хозяйственную деятельность.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине отдали под суд экс-начальника отдела образования за завышенную на 200 тысяч гривен замену окон.