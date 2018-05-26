Главврача Доманевской больницы оштрафовали за то, что она выписывала себе премии

Доманевский районный суд 18 мая оштрафовал на 3,4 тысячи гривен главного врача Доманевской центральной районной больницы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

На главврача больницы Управление защиты экономики в области составило протокол за совершение правонарушений, связанных с коррупцией и предусмотренных частями 1 и 2 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Должностное лицо в течение 2016-2017 лет совершало действия в условиях реального конфликта интересов, а именно подписывало решение о своем премировании. Доказано 4 эпизода правонарушения, на нарушителя наложено взыскание в виде штрафа 3400 гривен», - сообщили в ведомстве.

Согласно сайту управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации, Доманевскую ЦРБ возглавляет Лилия Гузенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области депутат сельсовета проголосовала за премию своему мужу и ее оштрафовали.