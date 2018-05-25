Министр Омелян пообещал «завести» лоукостеры в Николаевский аэропорт, - Барна

Федор Барна У КП «Николаевский международный аэропорт» есть договоренность с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном. Он пообещал помочь и «завести» в аэропорт лоукостеры, которые обеспечат три рейса в неделю в европейские страны.

Об этом во время своего брифинга 24 мая заявил и.о. директора николаевского аэропорта Федор Барна.

- У нас есть официальная переписка с МАУ, с «Turkish Airlines» и другими компаниями. С некоторыми из них мы договорились встретиться на следующей неделе и провести более предметные переговоры. Кроме того, у нас есть договоренность с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном, который пообещал помочь и завести в наш аэропорт лоукостеров. По его словам, это может быть три рейса в неделю сообщением с европейскими странами. И за это мы ему очень благодарны, - заявил Федор Барна.

Он сказал, что работа идет по нескольким разным направлениям, а предприятие ищет и альтернативные возможности для получения прибыли.

- Мой внештатный советник сейчас находится в Грузии, где ведет переговоры о возможности сотрудничества с грузинской компанией по грузовым перевозкам. Кроме того, в наши ближайшие планы входит восстановление базы горюче-смазочных материалов. На ее восстановление и сертификацию мы планируем потратить около 3 миллионов гривен. После этого мы сможем заправлять самолеты, в том числе и международных компаний, зарабатывая на этом деньги. Сейчас у нас уже работает наша лаборатория и уже есть, пусть и небольшие, но поступления от этой деятельности, - рассказал Барна.

Напомним, Барна рассчитывает, что аэропорт Николаева запустят в сентябре этого года и он до конца года обслужит 70 тысяч пассажиров.