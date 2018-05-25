Из-за санкций США российский олигарх Дерипаска покинул совет директоров «Русала»

Попавший в санкционный список Минфина США российский олигарх Олег Дерипаска покинул совет директоров «Русала».

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на заявление компании, опубликованное на сайте Гонконгской биржи

Бизнесмен покидает компанию, чтобы поддержать усилия, предпринятые для защиты интересов «Русала» и его акционеров после введения санкций США. Дерипаска уходит в отставку с поста неисполнительного директора с 25 мая 2018 года.

Напомним, что Дерипаска и подконтрольные ему компании En+ и «Русал» попали в санкционный список, который власти США опубликовали в начале апреля. Ограничения в отношении предприятий согласились отменить, если Дерипаска откажется от управления ими. В связи с этим 27 апреля бизнесмен согласился выйти из руководства En+ и снизить долю принадлежащих ему активов этой компании. Кроме того, сообщалось, что Украина на год ввела санкции против Дерипаски.

Ранее подконтрольный Дерипаске холдинг «Русал» продал «Николаевский глиноземный завод» сырьевому трейдеру «Glenсore». Сразу после этого стали высказывать мнения, что Дерипаска формально отмежевался от НГЗ, при этом оставив за собой контроль над предприятием.

«Glenсore» является давним партнером «Русала». Слияние этого швейцарского трейдера с «Русалом» и «Сибирско-Уральской алюминиевой компанией» произошло еще более десяти лет назад. Новосозданный холдинг стал называться «Объединенная компания Русский алюминий», контрольный пакет акций оказался у структур Дерипаски.