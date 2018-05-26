«Дизельный скандал»: В Украине продали 2800 машин «Volkswagen», которые незаконно прошли сертификацию

Компания «Порше Украина», импортирующая автомобили Volkswagen, признала, что дешевая партия машин модели Volkswagen Golf Sportwagen была сертифицирована в Украине с нарушениями.

Об этом сообщает AUTO-Consulting.

С сентября 2017 года на украинском рынке было продано 2800 автомобилей из этой партии.

У нас есть основания полагать, что были обнаружены несоответствия в процессе получения сертификата для автомобилей модели Golf Sportwagen (Variant) в количестве 2800 единиц в Украине. Это автомобили мексиканского производства, которые были импортированы компанией «Порше Украина», начиная с сентября 2017 года, — говорится в сообщении импортера.

Издания отмечает, что речь идет о машинах с дизельными двигателями, которые продавались в Украине по 18 тыс. долларов, тогда как похожие модели Volkswagen стоили двое дороже — около 40 тыс. долларов.

После так называемого дизельного скандала немецкий производитель отозвал партию машин мексиканского производства, которая позже оказалась в Украине.

Напомним, ранее в ГФС заявили, что более 236 тысяч авто на европейских номерах в Украине находятся незаконно.