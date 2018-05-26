Федерация футбола Украины продает билеты на финал Лиги чемпионов через спекулянтов, - СМИ

Федерация футбола Украины реализует свою квоту билетов на финал Лиги чемпионов с помощью спекулянтов, которые в несколько раз завышают цены.

Об этом сообщает «NikSport»

На этих билетах стоит метка FFU, тогда как на билетах, которые реализовывала УЕФА в свободный доступ — General Public. Билеты по квоте Реала и Ливерпуля обозначаются названиями клубов, соответственно.

Как стало известно изданию, продавать билеты таким образом — это инициатива некоторых чиновников федерации.

Также, журналист Роман Бебех на своей странице в Twitter сообщил, что вышеуказанные билеты были забраны из детской квоты.

«Анонсирую еще один билетный скандал сегодня. Билеты забрали из квоты детей, которые очень хотели побывать на финале», — написал журналист.

Кроме того, вице-президент Динамо Алексей Семененко предложил журналисту программы «Схемы» Михаилу Ткачу билет на финал ЛЧ за "позитивный материал" о клубе.

Напомним, в Киеве спецназ СБУ перешла на усиленный режим в преддверии финала Лиги Чемпиона.