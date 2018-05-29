В Николаевском горсовете планируют дополнительно выделить ₴10 миллионов на ремонт дорог по городу

Для выполнения работ по аварийному ремонту асфальтового покрытия городских дорог из бюджета Николаева намерены выделить дополнительные денежные средства.

Об этом рассказал мэр Александр Сенкевич во время аппаратного совещания, которое состоялось во вторник, 29 мая, передает отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

- На дороги у нас планируется дополнительно выделить 10 миллионов гривен. Я жду предложений по поводу того, на какие дороги необходимо направить эти деньги, чтобы устранить ямочность, - обратился Сенкевич к Степанцу.

Кроме того, дополнительные деньги планируют выделить на такие цели и районным администрациям Николаева.

- То же самое касается администраций районов. Для вас также запланировано выделение дополнительных денег. У вас есть частный сектор и внутриквартальные проезды. Необходимо понимать, куда вы потратите эти деньги, - добавил мэр Николаева.

При этом Сенкевич обратил внимание на плохое состояние асфальтового покрытия улице Чкалова, и дал поручение включить эту дорогу в перечень магистралей, которые нуждаются в неотложном ремонте.

- Я проехал по улице Чкалова, от улицы Гражданской до проспекта Богоявленского. Состояние дороги покрытия просто ужасное. Будто провели ковровую бомбардировку. Дорогу необходимо приводить в порядок, – сказал Сенкевич.

Похожая ситуация, по его словам, сложилась с дорожным покрытием улицы Лягина и улицы Фалеевской.

- Посмотрите на улицу Лягина – там яма на яме. С улицей Фалеевской та же история. К примеру, на перекрестке улицы Фалеевской и улицы Шевченко яму уже 2 года не могут заделать. Дороги, тем более в центре города, не должны быть в таком состоянии. Мы должны сейчас провести хотя бы ямочный ремонт, - подчеркнул он.

Напомним, что в Николаевском городском совете упрекнули Службу автодорог в области за несвоевременный или же некачественный ремонт покрытия дорог государственного значения, которые проходят через город.

Также ранее сообщалось о том, как «аварийный» ремонт покрытия Ингульского моста в Николаеве за 1,5 миллиона гривен продержался всего три месяца.