Гривневые кошельки WebMoney заморожены до 2021 года

Международная система Webmoney Transfer обязалась сохранить деньги своих украинских пользователей и не позднее 24 мая 2021 года конвертировать титульные знаки WMU с заблокированных кошельков на титульные знаки WMZ по курсу гривни к доллару USD, который будет установлен НБУ на эту дату.

Это заявление компании получили пользователи WebMoney.UA, сообщает InternetUA.

Работать с другими типами титульных знаков, кроме гривни, система продолжит в прежнем режиме.

Ранее Национальный банк Украины отменил регистрацию внутригосударственной системы расчетов WebMoney.UA.

24 мая стало известно, что платежная система WebMoney попала в санкционный список СНБО Украины.

Санкции предусматривают временную блокировку активов компании; ограничение ее торговых операций; предотвращение вывода ее капиталов из Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или приостановление лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности. Санкции вводятся сроком на три года.

Ранее президент Петр Порошенко подписал указ N126/2018 и ввел в действие решение СНБО о введении новых и продлении старых санкций в отношении РФ.

2 мая СНБО поддержал введение персональных экономических и других санкций в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также которых ограничительными мерами наказали власти США и стран Евросоюза.

Отметим, деньги 4 миллионов украинских клиентов на Webmoney заблокированы после введения санкций.