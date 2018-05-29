Совет ЕС одобрил выделение Украине миллиарда евро финансовой помощи

Совет Европейского союза одобрил выделение Украине четвертой программы макрофинансовой помощи Украине объемом в миллиард евро.

Об этом Совет ЕС сообщает на официальном сайте.

Программа предусматривает выплату Украины двух траншей - каждый в размере €500 млн.

Решение о предоставлении помощи Украине было ратифицировано Европейским парламентом 16 мая. Решение было принято с поправкой, согласно которой состав Центральной избирательной комиссии Украины отражает политический баланс.

В то же время, ЕС намерен сократить финансирование стран Центральной и Восточной Европы на €30 млрд, перераспределив эти средства на Италию, Грецию и Испанию.

Напомним, ранее Венгрия официально обратилась к НАТО для пересмотра программ поддержки Украины.