Совет ЕС одобрил выделение Украине миллиарда евро финансовой помощи

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Совет Европейского союза одобрил выделение Украине четвертой программы макрофинансовой помощи Украине объемом в миллиард евро.

Об этом Совет ЕС сообщает на официальном сайте.

Программа предусматривает выплату Украины двух траншей - каждый в размере €500 млн.

Решение о предоставлении помощи Украине было ратифицировано Европейским парламентом 16 мая. Решение было принято с поправкой, согласно которой состав Центральной избирательной комиссии Украины отражает политический баланс.

В то же время, ЕС намерен сократить финансирование стран Центральной и Восточной Европы на €30 млрд, перераспределив эти средства на Италию, Грецию и Испанию.

Напомним, ранее Венгрия официально обратилась к НАТО для пересмотра программ поддержки Украины.

Роман Свиридов

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