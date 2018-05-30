В Николаеве жители общежитий могут оказаться без электричества из-за многомиллионных долгов КП «Гуртожиток»

«Николаевоблэнерго» 4 июня готовится отключить от электроэнергии общежития коммунального предприятия «Гуртожиток» из-за долга более 16 миллионов гривен.

Об этом сообщили на АО «Николаевоблэнерго».

В облэнерго подчеркивают, что крупный долг КП «Гуртожиток» ставит под угрозу хозяйственную деятельность «Николаевоблэнерго», делает невозможным выплату заработной платы своим работникам и влияет на надежность и стабильность электроснабжения потребителей Николаева и области.

«Причиной этому стали предприятия-должники, одним из крупнейших является КП СКП «Гуртожиток». Задолженность данного предприятия перед АО «Николаевоблэнерго» составляет более 16 миллионов гривен. На протяжении многих лет энергетики пытаются наладить платежную дисциплину данного предприятия. Этот вопрос неоднократно поднимался перед местными органами власти, были обращения в правоохранительные и контролирующие органы, однако те остались безучастны, проявив тем самым безразличие к судьбам николаевцев», – говорится в сообщении предприятия.

В АО «Николаевоблэнерго» подчеркивают, что в связи с этой ситуацией вынужденв пойти на такую меру как отключение 4 июня от электроснабжения объектов КП «Гуртожиток». При этом энергетики надеются, что коммунальное предприятие успеет погасит задолженность к этом времени.

Стоит отметить, что 4 июня «Николаевоблэнерго» грозилось отключить электроэнергию еще одному задолжавшему городскому коммунальному предприятию - «Николаевэлектротранс», которое должно за электроэнергию более двух миллионов гривен.

Напомним, что ранее «Николаевоблэнерго» отключило жителям общежития на улице Севастопольская, 65 свет из-за разрыва договора с КП «Гуртожиток». Жители уверяют, что на предприятии отказываются осматривать пожарное состояние комнат перед подписанием договоров, в то время как ранее подрядчик не доделал работы, на которые департамент ЖКХ выделил деньги.