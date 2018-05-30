Правление «Нафтогаза» за выигрыш суда у «Газпрома» получит очередную премию почти в 46 миллионов долларов, - СМИ

Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским «Газпромом».

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источники в «Нафтогазе».

По его словам, соответствующее решение принято за выигрыш второй части судебного противостояния – так называемого «транзитного» контракта.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.

На сегодня из этой суммы выплачено меньше половины (20 млн долларов).

Остальные 25,6 млн долларов будут выплачены только после фактического исполнения «Газпромом» решения Стокгольмского арбитража о необходимости выплаты «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов. На сегодняшний день российская компания отказывается выполнять это решение, и заявила о намерении расторгнуть договорные отношения с «Нафтогазом».

Осенью прошлого года правление «Нафтогаза» получило премии за выигрыш первой части судебного спора с «Газпромом».

Тогда список премированных состоял из 8 человек. Среди них – Андрей Коболев, Сергей Перелома, Юрий Витренко, Ярослав Теклюк и Константин Пожидаев.

Общая сумма средств, сэкономленная «Нафтогазом» государству благодаря победе в суде Швеции составляет около 50 млрд долларов. Выплата премий и бонусов является общемировой практикой.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь «Газпром» подтвердил, что должен выплатить НАК «Нафтогаз Украина» $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, «Газпром» отказался начать в марте газ поставки газа для НАК «Нафтогаз Украины» и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время «Укртрансгаз» заявил, что «Газпром» с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа «Газпрома» в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.