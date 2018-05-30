«Началась индексация тарифов»: «Укрзалізниця» подняла цены на билеты в поездах

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Государственная компания «Укрзалізниця» с сегодняшнего дня повысила тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки на 12%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Индексация тарифов на 12%, начиная с этих суток, началась. На все направления», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что «Укрзалізниця» планировала повысить тарифы на пассажирские перевозки с 1 апреля, однако этого не произошло в связи с тем, что соответствующий приказ не прошел все уровни согласования.

Проектом приказа предусматривается проведение индексации тарифов на перевозку пассажиров в два этапа по 12%. Второй этап должен состояться с 1 октября.

Напомним, ранее в сети показали ужасные условия поезда «Укрзалізниці».

Роман Свиридов

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