За четыре месяца этого года промышленность Николаевщины выросла всего на 0,5%

В Николаевской области в январе-апреле 2018 года объем промышленного производства вырос на 0,5% по сравнению с январем-апрелем прошлого года (в целом по Украине – на 2,6%).

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Наращивание объема продукции отмечено в текстильном производстве, производстве одежды – на 6,3%. Вместе с тем не достигнут уровень производства января-апреля 2017 года в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 14,3%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, неметаллической минеральной продукции – на 6,6%, производстве пищевых продуктов и напитков – на 4,9%.

Предприятия по производству пищевых продуктов меньше выпустили колбасных изделий – на 56,1%, муки, сгущенного молока, подсолнечного нерафинированного масла, макаронных изделий – на 25,8-17,7%, пива, молока, хлеба и хлебобулочных изделий – на 9,9-6,2%. Однако, увеличился выпуск безалкогольных напитков – на 23,8%, сыров – на 43,8%, сливочного масла – на 91,8%.

Напомним, что ранее в управлении статистики рассказали, сколько людей живет в Николаевской области.