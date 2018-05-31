Американка записала видеогайд, как иностранцу выжить в украинском поезде

Американка Кэти, которая работает волонтером в Корпусе мира, проехалась на поезде Черновцы – Львов и записала гайд для иностранцев, как пользоваться украинскими поездами.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Она порадовалась тому, что окно в купе открывается, потому что циркуляции воздуха в вагоне нет. Также она отметила, что в вагоне нет электричества, пока поезд не начал двигаться. Отметила она вопрос с постелями в украинских поездах.

- В поездах бывает очень жарко, потому что нет циркуляции воздуха. Вы находитесь в маленьком закрытом купе, нет кондиционера, воздух не двигается. Если вам не посчастливилось попасть в купе с окном, вы будете «вариться». Но иногда тут холодно как в тундре и вам понадобятся одеяла, - говорит американка.

Рассказала она и о туалетах, которые закрываются на санитарную зону, и о раковинах без вентилей. Иностранка советует путешествовать со своей туалетной бумагой.

Напомним, ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» подняла цены на билеты в поездах.