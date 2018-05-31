На ремонт Новобугской школы, часть здания которого обвалилась, предварительно нужно 140 миллионов гривен

На капитальный ремонт Новобугской общеобразовательной школы №1, часть здания которого ранее обрушилась, необходимо около 140 миллионов гривен, но окончательная стоимость работ будет известна только после того, как проект пройдет экспертизу.

Об этом стало известно в среду, 30 мая, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии облсовета по вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи, спорта.

Как известно, в городе Новый Буг на Николаевщине обрушилась часть здания местной общеобразовательной школы №1, в результате чего некоторые ученики были переведены в здание Новобугского педагогического колледжа.

Также ранее сообщалось, что по предварительным подсчетам стоимость ремонтных работ по восстановлению здания обвалившейся школы №1 составляет не менее 80 миллионов гривен. При этом за проектную документацию заплатят около 830 тысяч гривен.

В ходе заседания замглавы Новобугской районной государственной администрации Михаил Петраковский сказал, что на данный момент проект по капитальному ремонту части здания проходит экспертизу. Предварительно стоимость ремонтных работ составит около 140 миллионов гривен.

– Мы заказали изготовление проектной документации на капитальный ремонт здания школы. Мы планировали провести это в несколько этапов, поскольку у нас есть большая проблема с размещением детей. Вы знаете, что они сейчас проходят обучение в двух наших колледжах: в аграрном и педагогическом. И все-таки есть определенные трудности с начальными классами – там дети учатся в две смены и не совсем возможно обеспечить надлежащие условия, поэтому у нас в планах было возобновить начальную школу, столовую и спортзал – для того, чтобы дети могли учиться. С этой целью мы заказали изготовление проектной документации в Криворожском институте. Часть документации уже изготовлена, - рассказал он.

Кроме того, по его словам, первый этап ремонта предусматривает строительство фундамента под школой во избежание разрушения здания в дальнейшем.

- Только после этого можно и начинать ремонт части здания. На данный момент проектная документация находится на государственной экспертизе. Уже в ближайшее время экспертиза будет пройдена. Стоимость ремонта этой части здания почти 68 миллионов гривен и после экспертизы она уменьшится, но не буду озвучивать цифры, поскольку я ее еще не видел, – сказал Петраковский.

В свою очередь, начальник департамента образования Николаевской ОГА Елена Удовиченко отметила, что на данный момент невозможно распределить учеников по разным учебным учреждения города, поскольку данная школа является опорной.

- Окончательная стоимость ремонтных работ по восстановлению школу будет известна после того, как проект продет экспертизу, – сказал Бондарь. – После экспертизы вопрос будет вынесен на нашу комиссию (по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций, – прим. ПН).

В результате было принято решение рассмотреть вопрос касательно выделения бюджетных средств на ремонт школы на «бюджетной» комиссии облсовета.