За четыре месяца жители Николаевщины пополнили местные бюджеты с налога на недвижимость на ₴1,8 миллионов

В январе-апреле 2018 года жители Николаевщины уплатили 1,8 миллионов гривен налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, что вдвое выше, чем за аналогичный период в 2017 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

По словам начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Владимира Копицы, поступление налога на недвижимость в местные бюджеты является важным финансовым источником в решении социально-экономических вопросов и модернизации инфраструктуры Николаевщины.

Так, в 2018 году налог на недвижимость плательщики платят за 2017 год по ставкам, установленным решениями местных советов, а также могут использовать льготы, которые определили на этот период. Налог насчитывается на общую площадь объекта жилищной и нежилой недвижимости, в том числе их частей.

«Налоговое сообщение-решение об уплате суммы налога и соответствующих платежных реквизитах направляется органом фискальной службы плательщику налога по месту налоговой регистрации до 1 июля 2018 года. Физические лица должны оплатить налог на недвижимое имущество в течение 60 дней со дня получения сообщения-решения. За нарушение сроков уплаты налога, в соответствии с Налоговым кодексом Украины, к плательщикам применяются финансовые санкции в виде штрафа в сумме от 10% до 20% своевременно неуплаченной суммы налога», - сообщают в ГФС.

Напомним, что в январе 2018 года жители Николаевщины заплатили 10,6 миллионов гривен налога на недвижимость.