Какие дороги строить: украинский цемент — или российский битум?

Согласно данным Всемирного экономического форума, Украина по показателю индекса конкурентоспособности заняла в 2017 году 81-е место. Одним из ключевых показателей рейтинга является оценка транспортной инфраструктуры, в частности качества автомобильных дорог. По этой позиции Украина заняла 130-е место из 137 стран мира. Мы — на уровне Мавритании, Мадагаскара, Гаити, Гвинеи. Тезис о том, что в Украине климат, при котором происходит частый переход от минусовых к плюсовым температурам, что приводит к разрушению автомобильных дорог, является справедливым.

Впрочем, в Польше, Венгрии, Словакии при аналогичных климатических условиях качество автомобильных дорог значительно лучше. В Украине, по сравнению с Польшей, протяженность сети автомобильных дорог в 2,5 раза меньше, а плотность трафика в Польше больше в 4 раза. Это свидетельствует о недостаточном качестве дорог и несовершенстве технологических решений при их строительстве.

Общий вес современных транспортных средств может превышать 40 тонн. Для примера: современные зерновозы перевозят 60 т на четырех осях и 80 т на пяти, и уже разработаны "вагоны" на колесах для перевозки грузов массой до 100 тонн. Грузовые автомобили весом 40 т несут нагрузку в среднем 11–12 т для одиночных осей. Под эти условия приспособлены только дороги І категории, которых в Украине всего лишь 2% (или 2700 км). В странах ЕС доля таких дорог, в частности цементобетонных, составляет до 40%. В США свыше 60% дорог — цементобетонные.

На территории Украины к І категории относится автомобильная дорога международного значения (длиной 487 км) Киев—Ковель—КПП "Ягодин" (государственная граница с Польшей). Она была открыта после ремонта в декабре 2011 года. На трассе Киев—Ковель (в народе — Варшавская трасса) от Тетерева до Ковеля дорога бетонная, а от Тетерева до Загальцев — асфальтобетонная. Асфальтобетонная разрушена и требует ремонта, а бетонная остается в отличном состоянии.

Мининфраструктуры запланировало на 2018 год три проекта реконструкции 232 км дорог, где предусмотрено цементобетонное покрытие. Первый проект — реконструкция Северного обхода Житомира по трассе М-06 Киев—Чоп (22,3 км). По словам директора департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Мининфраструктуры Виктора Сасина, на этой трассе запланировано повышение категории дороги до 1б, то есть расширение дороги с двух до четырех полос. Второй проект — реконструкция дороги Н-31 Днепр—Решетиловка. Им предусмотрено выполнение покрытия в цементобетоне (137 км). Еще одним проектом на автотрассе Н-11 Кропивницкий—Николаев предусмотрено проведение капитального ремонта дороги в пределах Николаевской области (73 км).

Украинские автомобильные дороги ІІ и ІІІ категорий имеют толщину покрытия 8–12 см и способны выдерживать вес авто в 36 тонн. Они составляют 24% от всей протяженности автомобильных дорог в Украине. Автомобильные дороги IV и V категорий, которые выдерживают максимальный вес авто в 24 т, составляют 74% всей протяженности. По данным Мининфраструктуры, 97% украинских дорог находятся в неудовлетворительном состоянии, 30% нуждаются в капитальном ремонте. В течение многих лет в Украине и мире наблюдается динамический рост интенсивности движения, в среднем вдвое увеличились нагрузки на одну ось. Транспортными средствами полной массой свыше 12 т перевозится 20% общей массы товаропотока. Следствием автомобилизации и увеличения интенсивности движения является повышение требований к качеству дорог.

В 2017 году в Украине сделаны первые решительные шаги в направлении реформирования дорожной отрасли. В 2018-м запланировано увеличение финансирования до 32,6 млрд грн, которые будут поступать из Дорожного фонда. В стране создаются стратегии и программы совершенствования технологии обустройства дорог из асфальтобетона, которые являются нежестким покрытием и имеют ряд недостатков: низкую морозостойкость, плохо переносят высокие температуры, склонны к образованию колейности, могут эксплуатироваться всего 2–5 лет, особенно в условиях наращивания максимальных нагрузок на дорожное полотно. Фактически дороги подлежат ремонту уже спустя 3–5 лет после их строительства.

В таких условиях Государственный дорожный фонд не сможет покрыть строительство, содержание и текущие ремонты автомобильных дорог. Но в Украине есть реальная возможность изменить ситуацию. Одним из путей решения вышеупомянутых проблем является внедрение в инфраструктуру цементобетонных дорог. Для начала — на путях повышенной интенсивности движения многотоннажных автотранспортных средств.

Для примера оценим эффективность использования цементобетонного покрытия, по сравнению с асфальтобетонным, при новом строительстве, среднем текущем ремонте и капитальном ремонте автомобильной дороги. Согласно оценке профильных экспертов, стоимость 1 кв. м цементобетонного покрытия нового строительства составляет 1220 грн без НДС, текущий ремонт — 880, капитальный — 970 гривен. Стоимость 1 кв. м асфальтобетонного покрытия нового строительства составляет 1270 грн без НДС, текущий ремонт — 500, капитальный ремонт — 1060 гривен. По этим показателям строительно-монтажные работы с асфальтобетоном — на одном уровне с цементобетоном. Это развеивает миф об "дороговизне цементобетонных дорог".

Итак, стоимость обустройства дорог с цементобетонным покрытием І–ІІ категорий может быть ниже. Соответственно, в долгосрочной перспективе (20 лет) затраты на строительство асфальтобетонной дороги будут включать два капитальных ремонта, тогда как строительство цементобетонной — всего один (или же его совсем не будет для 25-летнего срока). За 20 лет общие затраты средств (при условии одинаковых эксплуатационных затрат) будут в 2–2,5 раза выше для асфальтобетонной дороги по сравнению с цементобетонной. Учитывая более высокую эксплуатационную надежность и срок эксплуатации, цементобетонные дороги являются лучшей альтернативой благодаря их несущей способности.

Также следует сравнить вяжущие материалы для двух типов дорог. В асфальтобетонных это битум. Для оценивания доли битума в производстве асфальта (в натуральных величинах) взят средневзвешенный показатель доли импортированного битума за исследуемый период (2015–2017 гг.). Он составляет 10,8%. Для конвертации в стоимостное выражение взята средняя импортная стоимость битума (Госстат), средняя розничная стоимость щебня и минерального порошка. По проведенному оцениванию тонна щебня в среднем стоит 160 грн, тонна битума — 12 200, минеральные добавки — 990 грн/кг. Анализ этих показателей подводит к выводу, что 68,8% стоимости асфальта — стоимость импортированного из России битума.

Поскольку битум является продуктом нефтепереработки, стоимость строительства дорог из асфальтобетона прямо будет зависеть от мировых цен на нефть и других рисков, связанных с импортом.

Для цементобетонного покрытия вяжущим материалом является цемент. Фактическое производство цемента в Украине составляет 8,9 млн тонн. Максимальное производство при полной загрузке имеющихся мощностей — это плюс 4,3 млн тонн. Максимальный объем производства при полной загрузке заводов (включая ныне не работающие) — это еще 5,4 млн тонн. Таким образом, при большом потенциале производства цемента переход на строительство дорог из цементобетона не окажет негативного влияния на другие отрасли (производство стройматериалов, другие виды строительства) из-за нехватки сырья.

Кроме многочисленных преимуществ, цементобетонные дороги имеют и недостатки. Самая большая проблема — довольно продолжительное перекрытие дороги, где укладывают цементобетон (бетон приобретает полную прочность спустя 28 дней после укладки). В США эту проблему решают перенаправлением трафика, что не всегда возможно в украинских реалиях. Есть места, в которых геология не всегда позволяет проложить такой вид дорог. Поскольку низкая несущая способность почв может привести к образованию просадок. Также при строительстве цементобетонных дорог большое значение имеет качество строительных работ, поскольку дефекты, которые могут образоваться, исправить технологически сложно. Однако как показывает иностранный опыт, если работа выполнена согласно нормативам, проблем не возникает.

Украина тратит миллиарды гривен на ремонт асфальтных дорог. Не надо быть специалистом, чтобы понять: асфальтовые покрытия не отвечают нынешним условиям эксплуатации дорог. В несколько раз увеличились нагрузки на дороги, растет скорость движения автомобилей. Кроме того, горячий асфальт — это токсичный материал, его теплостойкость значительно меньше, чем этого требуют условия его эксплуатации.

Большинство развитых стран перешло, а некоторые переходят на бетонные дороги, покрытые сверху тонким слоем холодного асфальта, который имеет большую теплостойкость и нетоксичен. А если учтем, что и бетонная смесь производится механическим образом, то поймем, что такие дороги значительно более эффективны по сравнению с асфальтными.

Цементобетонные дороги, построенные по новым технологиям, значительно более долговечны, не токсичны, не требуют ямочного ремонта, не имеют лимита по времени укладки, а с учетом периода эксплуатации — значительно дешевле по сравнению с дорогами из горячего асфальта.

Авторы: директор НТЦ «Будівельна експертиза», профессор, заслуженный строитель Украины Николай Ярмоленко, Константин Кравченко, ZN.ua