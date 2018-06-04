«Сильный удар по репутации Украины», - нардеп Козырь вступился за фирму экс-депутата, выделение земли которой николаевская прокуратура оспорила в суде

Народный депутат Украины Борис Козырь считает, что признание незаконным выделение участка Бугского лимана предприятию «Терминал УПСС» - сильный удар по репутации Украины, так как это стало причиной остановки масштабного бизнес проекта.

Об этом он написал на своей странице странице в Facebook.

Напомним, ранее Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда Украины отменил незаконную передачу Николаевской ОГА в 2015 году участка акватории Бугского лимана площадью 157 гектаров. Инициатором отмены выступила прокуратура Николаевской области. В октябре 2016 года прокурор Николаевской области в интересах Кабинета Министров Украины подал в суд иск к Николаевской областной государственной администрации и ООО МП «Термінал-Укрхарчозбутсировина». Учитывая требования водного и земельного законодательства Украины, Закона Украины «О морских портах Украины», прокуратура просила признать незаконным и отменить распоряжения, а также признать недействительным договор аренды земли, которым частной фирме передали донную поверхность Бугского лимана общей площадью 157 гектар.

Сам же нардеп отмечает, что не по наслышке знает о проекте компании «Терминал УПСС».

«С уверенностью отнесу его к самым масштабным проектам Николаевщины за последнее десятилетие. Вдумайтесь, только на первом этапе инвестиционный кейс составил бы порядка $60 миллионов. Планировалось восстановление железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, строительство перегрузочного комплекса, причалов, подходных каналов, операционной акватории и создание 300 новых рабочих мест!» - отметил народный депутат.

«Безусловно, это не просто инвестиции, а стратегически важный транспортно-логистический проект для всей Украины. Поэтому, считаю, что уход немецких инвесторов и остановка такого проекта – сильный удар по репутации нашей страны», - добавил он.

При этом Козырь отметил, что «тем, кто пытается мешать реализации таких проектов, нужно помнить, что, учитывая нынешнее экономическое состояние страны, такие бизнес-проекты нужны стране, как воздух.

Напомним, что в декабре 2013 года бывший губернатор Николаевской области Николай Круглов, а в феврале 2015 года нынешний губернатор Вадим Мериковвыдавали распоряжение о выделении в аренду на 49 лет 157 гектаров земли на территории Галициновского сельского совета под строительство порта. Земля выделялась ООО МП «Термінал – Укрхарчозбутсировина», которое планировало разместить там объекты портовой инфраструктуры, подходного канала и причальных фронтов. Отметим, что учредителем ООО МП «Термінал – Укрхарчозбутсировина» является Владимир Фалько, отец экс-депутата Николаевского областного совета, избранного от Партии регионов Дмитрия Фалько.

После того, как суд первой инстанции постановил о незаконной регистрации участка акватории за фирмой семьи Фалько, губернатор Вадим Мериков заявил, что прокуратура препятствует инвесторам и сказал, что намерен отстаивать строительство порта, инициированное семьей Фалько.