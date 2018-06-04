Денег на строительство корвета в Николаеве не выделили, - командующий ВМС Воронченко

Финансирование в размере 1 миллиарда 361 миллиона гривен, заявленное в прошлом году, на строительство нового корвета да ВМС на данный момент отсутствует.

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Игорь Воронченко

- Констатирую факт: вроде бы все мужи государственные подписывают постановление, но средства считают после того, когда подписали. Приходит письмо буквально две недели назад, что нет в государстве денег соответствующих, — сказал он.

Во время выступления Воронченко также напомнил, что программа строительства привлекает 200 предприятий, на которых работает около 9 тысяч человек.

Согласно постановлению правительства «О внесении изменений в Государственную целевую оборонную программу строительства кораблей класса «корвет» по проекту 58250″ планировалось возобновить финансирование строительства.

Соответственно этой программе первый корабль должен быть передан Военно-морским силам уже в 2022 году.

Отметим, что корвет «Владимир Великий», который предназначался для нужд ВМС, стоится в Николаеве.

Как известно, в сентябре на ПАО «Черноморский судостроительный завод» не допустили ревизоров управления Южного офиса Госаудитслужбы Украины для проверки финансово-хозяйственной деятельности ЧСЗ в рамках реализации госпрограммы «Корвет» с 1 января 2015 года по 30 сентября 2017 года, поскольку за указанный компания не получала денег по этой программе.

Напомним, в рамках заключенного в 2009 году с Минобороны контракта в 2011 году на мощностях ЧСЗ, входящего в «Смарт-холдинг» олигарха Вадима Новинского, было начато строительство первого украинского корвета «Владимир Великий». Первый корвет на ЧСЗ заложил еще беглый экс-президент Украины Виктор Янукович в мае 2011 года. Передача головного корабля заказчику, согласно первоначально озвученным планам, намечалась на 2016 год. До 2021 года планировалось построить четыре корвета.

Однако, с тех пор из-за отсутствия необходимого финансирования программы ни один корабль так и не был построен. В начале ноября 2014 года, корвет был, мягко говоря, в разобранном состоянии.

Как отмечается в постановлении Высшего хозсуда Украины, дефицит финансирования Государственной целевой оборонной программы по строительству кораблей класса «корвет» в 2009-2011 годах составил 32 миллиона 910 тысяч гривен, в 2012 – 97 миллионов 850 тысяч гривен, в 2013 – 42 миллиона 540 тысяч гривен, а в 2014 из предусмотренных 456 миллионов 990 тысяч перечисления вообще не осуществлялись.