В Николаевском горсовете рассчитали цены на проезд в «маршрутках» - ждут данные по пассажиропотоку

В Николаевском городском совете рассчитали тарифы на проезд в маршрутных такси.

Соответствующую презентацию представили в ходе заседания рабочей группы по рассмотрению тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте в понедельник, 4 июня.

Так, транспортный отдел Николаевского городского совета собрал у перевозчиков данные по трём автобусным маршрутам, их виденье цены на перевозку людей и приблизительно рассчитал стоимость проезда.

В презентации указаны три маршрутка - №44, 8, 54. Их длина маршрута, количество транспортных единиц по договору, тип топлива, которое они используют, количество мест, рейсов, интервал движения, и так далее.



В итоге в отделе пришли к выводу, что для маршрутов до 10 километров правильной ценой за проезд будет 4 гривны, свыше 10 километров - 5 гривен и свыше 20 километров - 6 гривен.

Стоит отметить, что в ходе презентации начальнику транспортного отдела указали на то, что для маршрута №54 в расчете указана длина маршрута более 20 километров, в то время как недавно его значительно сократили и теперь он составляет не более 16 километров.

Денис Моляка Сергей Диндаренко, Олег Манушевич Эдуард Волошинович

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич потребовал добавить в эту таблицу данные, которые могут получится в случае, если маршрутки использующие бензин, перейдут на газ. Также он обратился к перевозчикам с требованием установить на все машины GPS, так как он планирует установить на остановках по проспекту Центральному табло, на которых будет отображаться точное время прибытия маршрутных такси.

Стоит отметить, что в среду, 6 июня, в ходе заседания транспортной комиссии представитель фирмы «А + С Украина» Денис Моляка озвучит результаты подсчета пассажиропотока, что значительно упростит процесс расчета обоснованного тарифа. После этого в отделе транспорта смогут рассчитать и вывести стоимость проезда в николаевских маршрутках.

Ранее сообщалось, что жители Терновки сетуют на «вечно забитые маршрутки» – в управлении транспорта отвечают, что перевозчики ждут повышения тарифа.