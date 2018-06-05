В Нидерландах суд арестовал активы «Газпрома» для выплаты «Нафтогазу» $2,6 миллиарда долга

В Нидерландах арестовали активы российской компании «Газпром» для выплаты НАК «Нафтогаз Украины» 2,6 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Нафтогаза» в Twitter.

«Суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража», - говорится в сообщении.

Суд арештував голландські активи Газпрому для виплати Нафтогазу 2,6 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу pic.twitter.com/kIsGyoZXtQ — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 5 июня 2018 г.

В «Нафтогазе» также подчеркнули, что компания использует все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения суда и получить от «Газпрома» всю сумму.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь «Газпром» подтвердил, что должен выплатить НАК «Нафтогаз Украина» $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, «Газпром» отказался начать в марте газ поставки газа для НАК «Нафтогаз Украины» и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время «Укртрансгаз» заявил, что «Газпром» с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа «Газпрома» в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.