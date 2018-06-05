На завершение строительства травмпункта в БСМП Николаева из горбюджета планируют дополнительно выделить почти ₴2,8 миллионов

Из городского бюджета Николаева для завершения строительства травмпункта на территории БСМП планируют выделить около 2,8 миллионов гривен.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета.

Так, во вторник, 5 июня, Николаевский городской голова Александр Сенкевич провел выездное заседание в больнице скорой медицинской помощи и обсудил ряд вопросов, касающихся развития и реформирования сферы здравоохранения. В частности и сроки окончания строительных работ.

Мэр Сенкевич также отметил, что при ближайшем перераспределении бюджетных средств планируется выделить дополнительные деньги, необходимые на завершение строительства травмпункта. В целом на эти цели намерены направить около 2,8 миллиона гривен.

«Александр Сенкевич подчеркнул, что объект строится слишком долго. Но он хочет, чтобы все работы по нему были завершены в сжатые сроки и травмпункт ввели в эксплуатацию и он начал служить николаевцам», - говорится в сообщении.

В свою очередь, подрядчик отметил, что при стабильном финансировании строительство травмпункт завершат в конце текущего года.

Напомним, что в среду, 16 мая, мэр Николаева Александр Сенкевич во время выездного рабочего совещания остался недоволен темпами строительства травмпункта на территории БСМП и заявил, что в договора будут внесены изменения касающиеся конкретных сроков выполнения ремонтных работ и штрафные санкции за их отсрочку.

Также, ранее сообщалось, что на территории БСМП Николаева до ноября 2018 года будет окончено строительство нового современного травматологического пункта.