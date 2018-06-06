В бюджеты Николаевщины поступило ₴1,37 миллиардов от налогов на доходы физлиц

За зимне-весенний период 2018 года в местные бюджеты Николаевщины поступило 1,37 миллиардов гривен налога на доходы физических лиц.

Об этом сообщает Главное управление Государственной фискальной службы в Украине.

По сравнению с 2017 годом поступления НДФЛ увеличились почти на 250 миллионов гривен или же на 22%.

«С начала 2018 года существенно выросли поступления по налогу на доходы физических лиц, благодаря надлежащей организации работы Главного управления ГФС в Николаевской области относительно администрирования налогов, принятию мер по легализации трудовых отношений, активной работе с субъектами хозяйственной деятельности относительно ликвидации задолженности по заработной плате», - рассказал начальник управления Владимир Копица.

Напомним, что в 2017 году органы ГФС в Николаевской области обеспечили поступление в местные бюджеты свыше 3,1 миллиарда гривен налога на доходы физических лиц.