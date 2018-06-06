В Украине проверят имущество и счета всех получателей субсидий, - Минфин

Всех получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг проверят для того, чтобы четко идентифицировать тех, кто нуждается в государственной помощи, и исключить злоупотребление средствами налогоплательщиков.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на заместителя министра финансов Сергея Марченко.

По словам чиновника, проверки будут проходить в несколько этапов — на этапе начислений в территориальных подразделениях Минсоцполитики и на этапе верификации через данные реестров Государственной фискальной службы (учет доходов граждан), Государственной миграционной службы (учет миграции физлиц), Минюста (учет имущества), банков (учет безналичных операций по оплате ценных покупок). Вся информация будет собираться и обрабатываться в Минфине. Это позволит в автоматическом режиме выявлять субсидиантов, имущественное положение которых сомнительно и нуждается в дополнительной проверке.

«Структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения выявляют потребность и назначают субсидии гражданам. На следующем этапе проводим мониторинг их заявленных доходов и произведенных расходов, чтобы предотвратить момент, когда гражданин начинает обманывать как государство, так и налогоплательщиков, притворяясь неплатежеспособным», — пояснил Марченко.

Как отметил замминистра, с начала действия в Украине системы субсидий проверки их получателей не проводилось. Сейчас необходимо обеспечить функционирование системы в автоматическом режиме, создав предохранители злоупотреблений для огромного количества получателей субсидий, и антикоррупционные меры для контролирующих органов.

Напомним, ранее сообщалось, что при оформлении субсидий будут учитывать семейное положение, а не прописку.