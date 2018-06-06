В таможне рассказали как без проблем ввезти транспорт в Украину

Николаевская таможня государственной фискальной службы составила ряд советов, чтобы без проблем ввезти транспортного средство личного пользование на территорию Украины.

Об этом сообщает Николаевская таможня ГФС.

Первым и основным правилом является то, что нужно следовать срокам временного ввоза транспортных средств личного пользования или же ввоза с целью транзита.

Стоить не забывать, что «ссылка граждан на то, что при ввозе ТСЛП они не заполняли письменную таможенную декларацию, не освобождает от ответственности». Так, в соответствии с Таможенным кодексом, в Украине существует двухканальная система таможенного контроля и декларация путем совершения действий. Если украинец выбрал «зеленый коридор» таможенного контроля, то он автоматически декларирует информацию о том, что у него нет товаров ТСЛП, поскольку транспортные средства требуют письменного декларирования и налогообложения.

«Выбор «зеленого коридора» освобождает гражданина от представления письменной таможенной декларации, но не освобождает от обязательного соблюдения порядка перемещения товаров через таможенную границу Украины», - сообщили в таможни.

Отметим, что при личном ввозе транспортного средства в Украину нельзя использовать данный транспорт в предпринимательских целях и передавать другим лицам во владение.

Также, если не Вы лично ввозили транспортное средство, его нельзя принимать в пользование или владение.

«Транспортные средства, которые были ввезены в Украину временно или транзитом, подлежат обязательному вывозу из Украины или помещению в другой таможенный режим», - сообщает таможенная служба.

Добавим, что не стоит думать, что протокола о нарушении таможенных правил и уплата надлежащего штрафа лишают гражданина обязанности вывезти транспортное средство из Украины.

Ранее сообщалось, что за первый квартал Николаевская таможня выписала 20 протоколов за несоблюдение срока транзитного перемещения через таможенную территорию Украины транспортных средств личного пользования с иностранной регистрацией