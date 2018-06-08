Француз второй раз за полтора года выиграл миллион в лотерею

Мужчина с юго-востока Франции второй раз подряд выиграл джек-пот в национальной лотерее «Мой миллион». Математики считают, что вероятность этого составляет один на 16 триллионов.

Об этом сообщает «Би-би-си».

Победитель, имя которого не называется, выиграл свой первый миллион евро в ноябре 2016 и продолжал покупать лотерейные билеты каждую неделю. В прошлом месяце он выиграл второй миллион евро. Продавец в киоске, где новый миллионер купил счастливый лотерейный билет, сказал, что он почти не отреагировал на выигрыш: «Кажется, он привык выигрывать». По сообщениям французских СМИ, счастливчик говорит, что будет играть и дальше, поскольку верит в примету, что «Бог любит троицу».

«Мой миллион» - лотерея, которая проходит параллельно с большей лотереей – EuroMillions, где джек-пот может составлять несколько десятков миллионов евро. Те, кто покупают билеты EuroMillions, автоматически участвуют и в меньшей лотерее. Математики, которых цитирует Le Parisien, говорят, что шансы выиграть в «Мой миллион» - один к 19 миллионам, а в EuroMillions – один к 140 миллионам. Для сравнения, шанс того, что в вас может ударить молния, составляет один к 20 миллионам.

Напомним, что ранее канадец-именинник сорвал куш в лотерею в день выхода на пенсию.