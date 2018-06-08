После долгого обсуждения исполком Николаевского горсовета не поддержал повышение тарифа на проезд в «маршрутках»

Исполнительный комитет Николаевского городского совета в пятницу, 8 июня, не поддержал повышение проезда в маршрутных такси города с 4 до 5 гривен – обсуждение вопроса было длительным и сопровождалось спорами и перепалками.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На заседание прибыли представители различных общественных организаций, которые попросили членов исполкома рассмотреть первыми вопросы, касающиеся изменения тарифа на проезд в общественном транспорте.

В ходе обсуждения Александр Садыков заявил, что изменение цены до 5 гривен не изменит ситуацию.

После слово дали жительнице микрорайона Кульбакино, которая отметила, что вчера было собрание, на котором жители микрорайона поддержали поднятие стоимости тарифа до 5 гривен. Ее слова возмутили присутствующих представителей общественных организаций, которые усомнились в правдивости ее слов. Это вызвало споры.

После Сергей Станишевский заявил, что, если поднять стоимость на 1 гривну, это не изменит ситуацию: новых маршрутных такси не будет, состояние имеющихся «маршруток» лучше не станет, водители не станут работать «в белую».

– У них увеличится ответственность, – заявил на это начальник транспортного управления Николаевского городского совета Олег Манушевич.

Также прозвучало мнение, что предлагаемое повышение не решит проблему перевозок в отдаленные районы Николаева.

В перепалки вмешался мэр Сенкевич, отметив, что вопрос сегодня не пройдет, так как пять членов исполкома заявили о том, что не проголосуют, Инга Шаповалова (директор фирмы-перевозчика, - ПН) должна будет заявить о конфликте интересов. При этом сам городской голова заявил, что готов голосовать за поднятие тарифа до 5 гривен.

Перепалки мэра и представителей общественных организаций ни к чему так и не привели. Сенкевич поставил вопрос на голосование, однако большинство либо воздержались, либо проголосовали против. После чего городской голова заявил, что будет обращаться в торгово-промышленную палату, чтобы там подсчитали тариф на проезд в маршрутных такси Николаева.

Напомним, ранее в Николаевском городском совете пришли к выводу, что для маршрутов до 10 километров правильной ценой за проезд будет 4 гривны, свыше 10 километров - 5 гривен и свыше 20 километров - 6 гривен.