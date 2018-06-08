«Это перегиб»: Гройсман о многомиллионных премиях для правления «Нафтогаза»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман просит «Нафтогаз» пересмотреть высокие премии правлению.

Об этом он заявил, выступая с трибуны Рады в ходе часа вопросов к правительству, передает «Интерфакс-Украина»

- Я обеспокоен таким решением. Я направил официальное письмо в независимый набсовет, чтобы они пересмотрели свое решение и проинформировали Кабинет министров Украины», – сказал премьер-министр.

- Моя позиция здесь абсолютно четкая – это перегиб, — сказал он.

При этом же Владимир Гройсман напомнил, что данное решение не лежит в области компетенции правительства.

- НАК – компания, которая управляется независимым набсоветом. Это компетенция не правительства, а независимых советов, – отметил он.

Ранее сообщалось, что члены правления НАК «Нафтогаз» получают многомилионные премии.