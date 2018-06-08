51 житель Николаевщины задекларировал за 2017 год доход более, чем на ₴1 миллион

За 2017 год 51 житель Николаевской области задекларировал больше миллиона гривен дохода. Об этом в ходе пресс-конференции в пятницу, 8 июня, сообщил начальник управления налогов и сборов с физических лиц Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области Владимир Решетник. Так, всего доходы полученные в 2017 году зарегистрировали более 42 тысяч жителей области. Общая их сумма составила 859 миллионов гривен и превысила на 242 миллиона гривен прошлогодний результат.

- К оплате задекларировано 66,6 миллионов гривен налога на доходы физических лиц и 7 миллионов гривен военного сбора. В общем количестве граждан, которые подали декларации, основной вес - 86,4% составили физические лица, которые задекларировали доход от самостоятельной обработки земельных участков, в том числе продаж сельскохозяйственной продукции, - рассказал Решетник.

Из них 51 человек задекларировал доходы свыше 1 миллиона гривен. Так, 45 граждан задекларировали доход от 1 до 5 миллионов, 3 - от 5 до 10 миллионов и 3 - более 10 миллионов гривен дохода. Отмечается, что по состоянию на 1 июня 2018 года в бюджеты уже поступило 25,5 миллионов гривен налога на доходы физических лиц и 2,9 миллиона гривен военного сбора.

- Количество лиц, которые задекларировали право на налоговую скидку, по сравнению с 2017 годом выросло почти на 50% и составляет более 1,1 тысяч. Общая сумма задекларированного к возврату налога на доходы физических лиц составляет 2,15 миллионов гривен, что на 20% больше, чем в 2017 году, - отметил начальник управления налогов.