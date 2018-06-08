51 житель Николаевщины задекларировал за 2017 год доход более, чем на ₴1 миллион

За 2017 год 51 житель Николаевской области задекларировал больше миллиона гривен дохода.
Об этом в ходе пресс-конференции в пятницу, 8 июня, сообщил начальник управления налогов и сборов с физических лиц Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области Владимир Решетник.
Так, всего доходы полученные в 2017 году зарегистрировали более 42 тысяч жителей области. Общая их сумма составила 859 миллионов гривен и превысила на 242 миллиона гривен прошлогодний результат.
- К оплате задекларировано 66,6 миллионов гривен налога на доходы физических лиц и 7 миллионов гривен военного сбора. В общем количестве граждан, которые подали декларации, основной вес - 86,4% составили физические лица, которые задекларировали доход от самостоятельной обработки земельных участков, в том числе продаж сельскохозяйственной продукции, - рассказал Решетник.
Из них 51 человек задекларировал доходы свыше 1 миллиона гривен. Так, 45 граждан задекларировали доход от 1 до 5 миллионов, 3 - от 5 до 10 миллионов и 3 - более 10 миллионов гривен дохода.
Отмечается, что по состоянию на 1 июня 2018 года в бюджеты уже поступило 25,5 миллионов гривен налога на доходы физических лиц и 2,9 миллиона гривен военного сбора.
- Количество лиц, которые задекларировали право на налоговую скидку, по сравнению с 2017 годом выросло почти на 50% и составляет более 1,1 тысяч. Общая сумма задекларированного к возврату налога на доходы физических лиц составляет 2,15 миллионов гривен, что на 20% больше, чем в 2017 году, - отметил начальник управления налогов.
Также Решетник подчеркнул, что плательщики, которые имеют право воспользоваться правом на налоговую скидку, подают декларацию за 2017 год до 31 декабря текущего года.
Напомним, что на Николаевщине более 45 тысяч человек задекларировали доходы, полученные в 2016 году, среди них - 36 миллионеров.