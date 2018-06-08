На погашение долгов по зарплате: Исполком согласовал передачу субвенции с бюджета Николаева области для спортшколы имени Гуцаленко

Члены исполкома передали субвенцию с городского бюджета Николаева областному бюджету на погашение долгов по заработной плате работникам спортивной школы по гребле на байдарках и каноэ имени героя-десантника Николая Гуцаленко в размере 2 миллионов 116 тысяч 900 гривен.

Об этом стало известно в пятницу, 8 июня, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва гребли на байдарках и каноэ попросила в очередной раз помощи у депутатов Николаевского городского совета, так как уже два года не может нормально функционировать и выплачивать работникам зарплаты.

Так, по вопросу докладывал начальник управления по делам физической культуры и спорта Олег Машкин, который сообщил что вопрос поддержала профильная комиссия и никаких возражений нет. В итоге, без обсуждений члены исполкома поддержали передачу субвенцию.

Также, депутаты согласились принять в коммунальную собственность территориальной общины Николаева данную детско-юношескую спортивную школу.

- Дело в том, что мы постоянно даем субвенции на финансирование этого заведения, смысл нам финансировать чужие учреждения, если мы можем взять его в собственность общины города, - призвал всех членов поддержать данный вопрос мэр Александр Сенкевич.

При этом, на вопрос Александра Садыкова где находится данная школа, Машкин отметил, что у нее нет своей собственной базы и дети на данный момент тренируются на базе ДЮСШ «Комунаровец».

Напомним, что в Николаеве с территории комплексной детской-юношеской спортивной школы «Коммунаровец» украли двигатели с трех моторных лодок общей стоимостью около 200 тысяч гривен.