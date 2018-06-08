С начала года жители Николавщины оплатили 34,2 миллиона земельного налога

Владимир Решетник В период с января до мая 2018 года физические лица Николаевщины оплатили 34,2 миллиона гривен платы за землю.

Об этом в ходе пресс-конференции в пятницу, 8 июня, сообщил начальник управления налогов и сборов с физических лиц Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области Владимир Решетник.

Как рассказал Решетник, ставки земельного налога в области составляют от 0,3 до 12% от нормативно-денежной оценки земельного участка.

- Органы ГУ ГФС в Николаевской области провели работу с сельскими и поселковыми советами. Собрано решение об установке ставок и предоставлении льгот касательно налогов и сборов, которые поступают в местные бюджеты.Оно размещено на суб-сайте ГУ ГФС в Николаевской области, - объяснил он.

Также он отметил, что коэффициент индексации земельного налога в 2018 году составляет 1, то есть остается на уровне прошлого года. В то же время, по тем сельсоветам, которые пересмотрели ставки земельного налога в 2018 году изменится сумма налога, которая подлежит оплате.

Вместе с тем начальник управления налогов выразил благодарность жителям области, которые ответственно относятся к своим обязательствам.

- ГФС выражает благодарность всем плательщикам за понимание и ответственное отношение к выполнению своего налогового обязательства. Ведь именно благодаря такому плодотворному сотрудничеству с налогоплательщиками и органами самоуправления, в бюджет области в январе-мае 2018 года ГУ ГФС в Николаевской области обеспечило 34,2 миллиона гривен платы за землю с физических лиц, что на 115% или на 4,5 миллиона гривен больше, чем поступления аналогического периода 2017 года, - подчеркнул он.

Напомним, что за 2017 год 51 житель Николаевской области задекларировал больше миллиона гривен дохода.