С начала года жители Николаевщины оплатили в местные бюджеты ₴2,1 миллиона налога на недвижимое имущество

Владимир Решетник В период с января до мая 2018 года жители Николаевской области оплатили 2,1 миллиона гривен налога на недвижимое имущество.

Об этом в ходе пресс-конференции в пятницу, 8 июня, сообщил начальник управления налогов и сборов с физических лиц Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области Владимир Решетник.

По его словам, льготные размеры имущества, на которое не распространяется ставка налога на имущество, составляют:

для квартир - 60 квадратных метров; для жилых домов - 120 квадратных метров; для разных типов объектов жилой недвижимости - 180 квадратных метров.

Вместе с тем, граждане, у которых в собственности есть квартира площадью более 300 квадратных метров или дом площадью более 500 квадратных метров, обязаны дополнительно оплатить 25 тысяч гривен.

Также Решетник отметил, что по Николаеву ставку налога на недвижимое имущество за 2017 год установили на уровне 0,1%, 1 квадратный метр базы налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка в 2018 году за 2017 год составляет 3,20 гривен.

Он подчеркнул, что налоговое уведомление-решение об уплате суммы налога и соответствующие платежные реквизиты направляются налогоплательщику по месту налоговой регистрации до 1 июля 2018 года.