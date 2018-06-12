С начала года николаевские аудиторы устранили финансовые нарушения почти на 47 миллионов гривен

Специалисты Управления Южного офиса Государственной аудиторской службы в Николаевской области за 5 месяцев 2018 года выявили и устранили нарушения, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на общую сумму 46,7 миллионов гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе Госаудитслужбы в Николаевской области.

Всего за 5 месяцев аудиторы провели 18 контрольных мероприятий, на 11 объектах контроля выявили финансовые нарушения.

В ходе проверок сотрудники аудиторской службы выявили неэффективные управленческие действия (решений), которые привели или могли бы привести к неполучению доходов и непроизводительных, лишних расходов на общую сумму 294 миллиона 500 тысяч гривен.

На основании материалов, проведенных контрольных мероприятий правоохранительные органы начали 53 уголовных производства, материалы 10 контрольных мероприятий приобщены к уголовным производствам.

Напомним, с начала 2018 года 40 чиновников и депутатов привлекли к ответственности за административные правонарушения, связанные с коррупцией. На указанных лиц наложены штрафы на сумму более 45 тысяч гривен.