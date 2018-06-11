Запорожская АЭС заключила договор с николаевской фирмой на закупку соединителей стоимостью 764 тысячи гривен

Фото из открытых источников «Запорожская АЭС» ГП «НАЭК« Энергоатом» по результатам тендера 1 июня заключил соглашение с ООО «Техно-торговый центр «Электроника-Н» на поставку штепсельных соединителей общей стоимостью 764 тысячи гривен.

Об этом сообщают «Наші гроші. Запоріжжя».

«Фирма должна поставить 95 вилок УЗНЦ2-24 / 30 ОП 11 по 4 тысячи 84 гривен за единицу, 65 УЗНЦ2-7/30 ОП 11 по 3 тысячи 671 гривну за единицу и 30 УЗНЦ2-24/30 РП 113 по 4 тысячи 591 гривну за единицу», - отмечает издание.

Единственным конкурентом ООО «ТТЦ« Электроника-Н» выступило ООО «ТТЦ «Николаев», предложение которого была на 360 гривен дороже. Оба участника во время аукциона не снижали стоимость своих предложений.

Вместе с этим, компания «ТТЦ« Электроника-Н» на этой закупке указала в качестве контактного номера телефона (0512) 23-63-97, который на одной из закупок указывал «ТТЦ «Николаев».

Фирмы девять раз участвовали вместе в закупках, из которых пять раз были единственными конкурентами. Кроме этого, владельцем ООО «ТТЦ« Николаев» является Виктория Индиченко, также зарегистрирована как предприниматель фирмы, которая однажды участвовала в закупке, где конкурировала с«ТТЦ «Электроника-Н».

Владельцем ООО «Техно-торговый центр «Электроника-Н» является Леонид Штейнбока. Ранее он возглавлял одноименное государственное предприятие «Николаевский государственный техно-торговый центр« Электроника »и оба предприятия зарегистрированы по одному адресу на улице Космонавтов, 100.

В общем с октября 2015 году «ТТЦ« Электроника-Н »получило заказов на 4 миллиона 260 тысяч гривен, из которых 2 миллиона 880 тысяч гривен на разыгранных со своим «спарринг-партнером» тендерах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что и.о. обязанности прездента ГП НАЭК «Энергоатом» Виссарион Ким подозревается в соорганизации завладения 10,52 миллиона гривен при закупке общеблочного щита постоянного тока на Южно-Украинской АЭС в 2012 году. Среди подозреваемых в данном уголовном производстве значится его сын Артем Ким.

Виссарион Ким является совладельцем трех украинских предприятий. Его взнос в уставный фонд ООО «Укрспецстрой» представляет 957 тысяч гривен. Фирме, согласно данным Государственного реестра вещественных прав на недвижимое имущество принадлежат три участка и вилла на 1,5 тысячи квадратов в поселке Сходница Львовской области. В уставной капитал ООО «Септима1», которое специализируется на предоставлении в аренду и эксплуатацию имущества, Ким внес 142 тысячи гривен. В уставной капитал ООО «Коралл» - 100 тысяч гривен, компания сейчас в состоянии ликвидации.