На Николаевщине руководство лицея отдало в аренду землю на 6 миллионов гривен под видом «обработки участков»

В Николаевской области, во Врадиевском районе, руководство одного из учебных заведений отдало в аренду почти 250 гектаров земли стоимостью 6 миллионов гривен якобы для обработки земельных участков.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Сотрудники Первомайской местной прокуратурой установили, что еще в 1992 году руководство Мариновского профессионального аграрного лицея выделило в постоянное пользование 247,9 гектаров земли стоимостью 6 миллионов гривен для ведения подсобного хозяйства. В марте 2017 лицей заключил два договора о совместной обработки земли с физическим лицом - предпринимателем. Однако, как сообщили в прокуратуре, условия спорных сделок свидетельствуют, что они заключены ответчиками с целью сокрытия других сделок - договоров аренды земли. В то же время, как постоянный пользователь земли, лицей не наделен полномочиями по передаче ее в аренду.

Кроме того, лицей фактически изменил целевое назначение земли, которая стала использоваться в коммерческих целях для товарного сельхозпроизводства.

В итоге, Первомайская прокуратура предъявила исковое заявление о признании недействительными двух договоров о совместной деятельности по обработке земельных участков.

Судебный процесс продолжается.

Напомним, Хозяйственный суд Николаевской области 16 апреля поддержал позицию прокуратуры области о возврате в распоряжение государства земли сельскохозяйственного назначения площадью 896,5 га и стоимостью более 19,5 миллионов гривен, расположенных в пределах Шевченковского сельского совета Новобугского района.