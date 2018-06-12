Николаевец показал, как асфальт на «отремонтированной» дороге разлезается под ногами – в мэрии уверяют, что «зрады» нет

В Николаеве на улицы Правды ямы заделали асфальтом, но при этом асфальт на уложенных картах буквально разлезается под ногами.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил постоянный читатель.

- Качество асфальта поражает, - пишет читатель.

Судя по видео, на данной карте остался след от колеса. Мужчина попробовал ступить на «отремонтированный» участок, и на нем также остались следы.

В департаменте ЖКХ Николаевского городского совета «Преступности.НЕТ» сообщили, что данные работы еще не принимались и не оплачивались.

- Текущий ремонт на улице Правды в плане работ департамента ЖКХ не был. Перед проведением велопробега КП «ЭЛУ автодорог» было дано поручение провести латочный ремонт, как ликвидацию на месте концентрации ДТП. К сожалению, горячий асфальт был поврежден кем-то из водителей. Работы еще не принимались и не оплачивались. После осмотра будет принято решение о дальнейших действиях, - рассказала заместитель начальника отдела координации и общественных связей департамента ЖКХ Лариса Зайцева.

Напомним, что ранее в Николаеве отремонтировали проезд, на котором был «нормальный» асфальт.