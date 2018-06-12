«Зоря» за 93 миллиона поставит турбины на компрессорную станцию, перекачивающую российский газ в Европу

«Укртрансгаз» провел открытые торги на закупку услуг по ремонту технологического оборудования для компрессорной станции «Гребенковская» на общую сумму 92,7 миллиона гривен. Победителем тендера стал николаевский завод «Зоря»-«Машпроект».

Об этом сообщает Департамент корпоративных коммуникаций «Укртрансгаза».

Услуги по ремонту трех газоперекачивающих агрегатов типа ГПУ-16 заключаются в замене газотурбинных двигателей. Проведенная замена позволит повысить экономические и экологические показатели оборудования до уровня современных европейских стандартов.

«Для газотранспортной системы Украины стабильная работа компрессорной станции «Гребенковская» газопровода «Прогресс» имеет стратегическое значение, поскольку через нее транспортируется голубое топливо для потребителей Украины и Европы. Бесперебойная работа станции – одно из обязательных условий, чтобы быть надежным транзитером газа для внешнего заказчика и стабильным транспортером голубого топлива внутри страны», - сообщили в компании.

Сайт «Новое время» отмечает, что станция «Гребенковская» перекачивает российский газ в Европу.

В 2017 году сообщалось, что «Укртрансгаз» купит у николаевской «Зори» три турбины за 271,5 миллион гривен.