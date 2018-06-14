С начала 2018 года в государственный бюджет поступило ₴ 647 миллионов НДС

За зимне-весенний период 2018 года Главное управление государственной фискальной службы в Николаевской области взыскал в государственный бюджет 647 миллионов гривен налога на добавленную стоимость с товаров, которые произвели в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Николаевской области.

Отметим, что эта сума больше на 66,3 миллионов гривен по сравнению с тем же периодом за 2017 год.

«Достичь весомых результатов по обеспечению поступлений НДС в бюджет удалось благодаря прозрачному администрированию НДС, а также эффективной работе системы электронного управления рисками при администрировании НДС, которая позволяет превентивно реагировать на риски неуплаты налога или использования сомнительного налогового кредита уже на стадии регистрации налоговой накладной/расчета корректировки», - сообщила начальник управление мониторинга доходов и учетно-отчетных систем ГУ ГФС в Николаевской области Виктория Кваша.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2017 года на Николаевщине собрали 1,7 миллиарда гривен НДС.