«Пока мы их успокоили», - в управлении транспорта Николаева заявили, что забастовок среди «маршрутчиков» не было

Начальник транспортного управления Николаевского горсовета Олег Манушевич рассказал, что на данный момент ситуация с «маршрутками» в Николаеве стабильна и забастовок пока не предвидится. Также он добавил, что на внеочередном исполкоме опять будет подниматься тема повышения тарифов.

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ», в среду, 13 июня.

Напомним, что 8 июня, после того как исполком не поддержал повышение проезда в маршрутных такси, в мэрии Николаева опасались забастовок «маршрутчиков».

Олег Манушевич По его словам, на сегодня прецедентов в-виде забастовок «маршрутчиков» не было

- Пока мы их успокоили. Пообещали им, что завтра этот вопрос вынесут на внеочередной исполком. Пока все без эксцессов, пока все нормально, - сообщил Манушевич.

Также добавим, что члены исполкома, который состоялся 8 июня, положительно проголосовали за поднятие стоимости проезда в электротранспорте до трех гривен.