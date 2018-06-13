Кабмин разрешил использовать в качестве кассовых аппаратов смартфоны и планшеты

Кабинет министров решил запустить пилотный проект упрощенной системы использования регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов).

Решение было принято на заседании правительства в среду, передают «Украинские новости».

Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, принятие данного акта позволит провести пилотный проект, во время которого будет проведено изучение эксплуатации новейших РРО, возможность их применения, принятия их в промышленную эксплуатацию.

Это будет содействовать использования РРО среди субъектов хозяйствования, которые избирают упрощенную систему налогообложения.

Кроме того, это позволит осуществлять удаленный контроль за осуществлением расчетов и оборотом товаров на предприятии.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что данный пилотный проект будет запущен с сентября.

- По расчетам, которые звучали на моем последнем совещании с предпринимателями, бизнес сэкономит до 2 млрд на оплатах, которые просто шли по карманах... Это же не бизнес - продавать кассовые аппараты. Это была монополия, которой занимались, чтобы всех поставить на иголку. Сейчас наша система дает возможность полностью отказываться от кассовых аппаратов, от ежемесячных платежей. И все! Этот проект можно назвать освобождением от кассоапаратного рабства предпринимателей, - заявил Гройсман.

В ходе презентации и.о. министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что регистрация новых кассовых аппаратов будет сокращена с 5 до 1 дня, а также будет проводиться на основании одного лишь заявления. По ее словам, в качестве РРО могут быть использованы мобильные телефоны или планшеты. Кроме того, будет запущен государственный реестр производителей и поставщиков РРО.

Пилотный проект необходим для изучения ошибок и исправления их в ходе работы по новым правилам.

Отметим, летом 2015 года вступила в силу норма Налогового кодекса, по которой предприниматели 3-й группы единого налога должны были начать использовать РРО. Предусматривалось также, что предприниматели 2-й группы будут обязаны использовать РРО с 1 января 2016 года. Однако эти нормы вызвали протесты бизнеса, и в итоге 1 июля парламент принял закон, которым разрешил бизнесу с доходом до миллиона по-прежнему работать без кассовых аппаратов.

Напомним, ранее Гройсман обвинил силовиков в подготовке провокаций против правительства.