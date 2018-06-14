Арендаторы два года бесплатно пользовались складами в Николаевском морпорту – через суд от них требуют 2 миллиона

Прокуратура в судебном порядке требует взыскать в доход государства 2 миллиона гривен с недобросовестного арендатора в «Николаевском морском торговом порту».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Арендатор государственного имущества, находящегося на балансе «Николаевского морского торгового порта», несмотря на окончание срока действия договора аренды складских помещений общей площадью почти 15 тысяч кв.м продолжал использовать эти помещения. Прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Николаевской области с иском о взыскании с недобросовестного арендатора 2 миллионов гривен.

Напомним, что ранее Верховный суд подтвердил, что бывший губернатор Мериков незаконно отдал семье экс-депутата 157 гектаров в акватории Бугского лимана.