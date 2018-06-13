ЕБРР одобрил кредит Николаеву для покупки автобусов, - начальник управления транспорта

Европейский банк реконструкции и развития выделил Николаеву кредит размером в 10 миллионов евро на закупку автобусов.

Об этом 13 июня сообщил начальник управления транспортного комплекса Николаевского городского совета Олег Манушевич, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Во время заседания постоянной комиссии по вопросам транспорта Манушевич рассказал, что его управление подготовило программу развития муниципального транспорта для города общей стоимостью 300 миллионов гривен. Данный проект собираются реализовать в течение 2018-2022 годов.

Он рассказал о встрече с Европейским банком реконструкции и развития в Киеве, где обсуждалась дальнейшая работа по развитию транспорта для Николаева, а именно обновление и ремонт действующих трамваев и троллейбусов. Манушевич добавил, что городу выделили деньги на покупку муниципальных автобусов. Примечательно, что в ЕБРР сообщили, что автобусы можно купить на свое усмотрение. Члены комиссии заявили, что лучше закупить автобусы большой вместимости, поскольку покупать автобусы средней вместимости нет смысла.

Олег Манушевич - Выезжала делегация. Первая наша встреча была с ЕБРР, мы пообщались со всеми сторонами, действительно подтвердили, что те проекты, которые обсуждались, возобновили работу по подготовке документации, направили запросы. Будет принят специальный представитель на «Николаевэлектротранс». Сегодня они уже обменялись электронными документами, получили задания. Уже расписан график работы. Наши технические специалисты и специалисты ЕБРР договорились через три недели выехать на предприятие, - сообщил начальник управления.

В конечном итоге члены комиссии поддержали данный проект и рекомендовали вынести его на сессию Николаевского городского совета.

Ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк согласовал кредит Николаеву на приобретение автобусов средней вместимости. Также в ходе визита в Николаев Президент Украины Петр Порошенко поручился решить проблему с аккредитацией кредита Европейского банка развития и реконструкции для Николаевского городского совета на приобретение общественного транспорта.