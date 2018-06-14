Министерство экономики инициирует очередное повышение цен на ликеро-водочные изделия

Министерство экономического развития и торговли инициирует повышение минимальных оптово-отпускных цен на водку и ликеро-водочные изделия из расчета за 1 литр 100%-го спирта на 19,6%, или на 25,47 гривен до 321,34 гривны; розничные цены предлагается повысить на 12,4%, или на 49,3 гривны до 447,03 гривны.

Об этом говорится в проекте постановления, обнародованном на сайте министерства.

При этом на «трехзвездочный» коньяк, к примеру, предлагается повысить минимальные оптово-отпускные цены на 6,6%, или на 25,47 гривен до 412,45 гривен из расчета за 1 литр 100%-го спирта, «четырехзвездочный» - на 10,3%, или на 42,4 гривны до 455,23 гривен, на виски - на 12,2%, или на 74 гривны до 682 гривен.

Минимальные розничные цены на «трехзвездочный» коньяк в случае принятия документа вырастут с 597,3 до 641,6 гривны, «четырехзвездочный» - с 645,17 до 696,6 гривен, на виски - с 799 до 895 гривен из расчета за 1 литр 100%-го спирта.

Минимальные розничные цены на сидр и перри в таре 1 л предлагается поднять на 4,5%, или на 1,3 гривны до 29,76 гривен, на вина виноградные натуральные в таре 0,7 и 1 л - с 37 гривен до 42 гривен, крепленые вина и вермуты - с 45 до 49 гривен.

Министерство напоминает, что действующие цены введены в сентябре прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин намерен повысить акциз на сигареты почти в 5 раз.